Caitlin Krisko and the Broadcast (USA)

Caitlin Krisko and the Broadcast přiváží do Brna autentický zvuk amerického rock and rollu! V pátek 13. září 2024 v Metro Music Baru se můžete těšit na strhující výkon této dynamické kapely z USA v čele s charismatickou zpěvačkou Caitlin Krisko.

Caitlin Krisko se narodila v Detroitu, vyrostla v New Yorku a v současné době žije v Asheville v Severní Karolíně. Byla ovlivněna zvuky rock and rollu z východního pobřeží, Motown a roots music.

Kapelu tvoří Caitlin Krisko (zpěv), Aaron Austin (kytara, doprovodný zpěv), Michael W. Davis (bicí), William Seymour (baskytara, doprovodný zpěv) a Tyler Housholder (perkuse).

Caitlin Krisko a The Broadcast se o podium dělili s umělci, jako jsou Mavis Staples, Marcus King, Blackberry Smoke, The Avett Brothers a Greta Van Fleet. Loni na podzim skupina vydala skladbu „Haunted by You“, která se umístila na vrcholu seznamu skladeb Spotify „Blues Ballads“ a sklidila uznání kritiky za oduševnělé blues a zpěvaččin strhující výkon.

Skupina spolupracovala s producenty jako Eric Sarafin (Ben Harper, Foreigner, Barenaked Ladies) a Jim Scott (Red Hot Chili Peppers, Tedeschi Trucks Band, Johnny Cash, Grace Potter) a vydala album „Lost My Sight“ v roce 2020.

