Bleší trhy Brno pasáž ALFA

V Brně se opět chystají oblíbené Bleší trhy v pasáži ALFA. Tyto trhy jsou ideálním místem pro všechny milovníky originálních pokladů, kde mohou nakoupit sběratelské předměty, řemeslné výrobky, použité zboží, knihy a spoustu dalšího.

Bleší trhy se v pasáži ALFA konají zpravidla každý druhý týden, a to v sobotu od 15:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 15:00.

Vstup na Bleší trhy je zdarma, prodej na galerii je též zdarma.

Prodejci pozor! Pokud je v přízemí pasáže ARTtrh, což je zpravidla třetí sobota měsíce, je prodej zboží z druhé ruky povolen pouze na galerii pasáže.