NeTradiční formáty, neopakovatelná místa – 9. ročník TravelEVOlution bude o akci a sdílení aneb 1. neKonference v cestovním ruchu pro hlavy otevřené. Uskuteční se ve dnech 31.10.–1.11. 2024 v hotelu International v Brně.

Opět bude řeč o udržitelnosti, ale paleta témat bude pestřejší. Zásadní je prožitek! Žádnou paniku, nejsme marketingová sekta a nebudeme vás do ničeho nutit – kolik energie účastník dá, tolik si odnese. I když jen to odsedět byl by hřích.

Dva dny v akčním tempu workshopů, přednášek, spolupráce, navrch neVázaná párty a gastronomie. Odjedete s plně natankovaným elánem a vědomím, že tahle branže má neVyčerpatelný potenciál.

realizátor:

Travelbakers

info@travelbakers.cz

736112538

Zdroj fotky (neKonference TravelEVOlution Brno): TravelEVO