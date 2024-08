Cabaret Oscar show - Unikátní show, jediná svého druhu! Jen pár dní a 96 let. Světlo světa spatřil první slavnostní večer při předávání Oscarů v hotelu Roosevelt v Los Angeles. Je nám poctou uvést premiéru Oscar Cabaret Show v Cabaretu des Péchés a uctít tuto úžasnou událost v podniku, který nemá konkurenci.

Večer, ve stylu nejprestižnějšího filmového ocenění se zářivou hvězdou nad všemi hosty. Nebude chybět zpěv, tanec, akrobacie, a to vše za podpory chytlavé moderace. Přijďte zažít filmové legendy v živém podání, bez snímků z filmového pásu.

Chcete se dozvědět, jakým filmem byl inspirován vznik Cabaretu des Péchés? Co se uvolnit u nejkrásnějšího kýče doby, legendy všech panenek - Barbie nebo zavzpomínat na hity velikánů hudby jako byla Abba nebo Queen? Líbilo by se Vám pustit slzu u Titanicu? Milovníci sci-fi by si mohli užít nevšední akrobatické podání Avatara nebo se na chvíli přesunout do virtuálního světa s Matrixem. Skvělé drinky Vás naladí na atmosféru klasického kabaretu, kde ale nemusí být vše tak, jak to na první pohled vypadá.

Dress code: BLACK TIE

Cabaret Oscar show - Připravte se na nevšední večer a pomozte rozhodnout o udělování ceny Cabaretního Oscara té nejlepší poctě filmového čísla!

K dispozici je vstupné v ceně 790 Kč, 890 Kč a VIP vstupné v ceně 990,-.

Těšíme se na Vás!

Tým Cabaretu