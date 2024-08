Roast! Brněnský kávový festival 2024 zaměřený zejména na prezentaci pražíren, edukaci o problematice výběrové kávy a propojování kontaktů nejen mezi kávovými profesionály. Dvoudenní festival se koná v prostoru brněnské Káznice, v sobotu a neděli 21.–22. 9. 2024.

Pražírny se zde vystřídají na třech espresso a třech brew barech. Oba dny provází doprovodné programy v podobě přednášek a workshopů, které jsou určeny jak pro odborníky, tak pro úplné laiky a kávové nadšence.

Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/roast-brno-festival-of-coffee-and-roasters-2024/bbcy/

Instagram: https://www.instagram.com/roast_festival

FB událost: https://www.facebook.com/share/UB6itr7CKNmPtLLV/

Neomezená konzumace kávy

V ceně vstupného můžete dosytosti ochutnávat kávy od všech přítomných pražíren po celou dobu konání festivalu.

Přednášky

Čekají Vás přednášky od známých kavárníků, pražíčů kávy a jiných osobností z branže. Využijte jedinečnou možnost setkat se s těmi, díky kterým si u nás můžete užívat výběrovou kávu. Vstup na přednášky je v ceně vstupného.

Workshopy

Vyzkoušejte si různé metody přípravy kávy nebo si upražte vlastní kávu. Vstup na workshopy je kapacitně omezen, proto přijďte včas. Účast na workshopech je v ceně vstupného.

Cuppingy

Zajímá Vás, jak vznikají chuťové popisy jednotlivých káv? Přijďte ochutnat kávu tak, jak ji ochutnávají a hodnotí profesionálové. Účast je v ceně vstupného.

Sobotní afterparty s živou hudbou

Co by to bylo za festival bez pořádné afterparty? Živá hudba během celého dne, navečer DJ a pořádně to rozjedem!

Kelímky a hrníčky

Pro každého účastníka máme k dispozici zálohované kelímky na kávu i pivo. Samozřejmostí je volně dostupný oplach kelímků, tak abyste si mohli vychutnat kávu pokaždé z čistého kelímku.

Chill-out zóna

Pokud si chcete během festivalu trochu oddechnout, máme pro Vás připravenou odpočinkou zónu s lehátky a posezením.

Občerstvení

Ochutnávat kávu dva dny v kuse není jednoduché, proto pro Vás máme v nabídce i další občerstvení všeho druhu. Pivo, limonádu, kávové i jiné kokteily, slané i sladké jídlo... Na co si vzpomenete.

Výběrová káva v prodeji

Během prezentace jednotlivých pražíren máte možnost zakoupit si jejich kávu. Nestihli jste Vaši oblíbenou kávu zrovna na mlýnku? Nezoufejte, kávu od všech pražíren bude možné zakoupit po celou dobu festivalu na centrálním prodejním stánku.

Festivalový merch

Stejně jako kávu, máme v nabídce ke koupi i různý další kávový sortiment. A navíc i speciální merch festivalu Roast!