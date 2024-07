Exkluzivní koncertní projekt Monster Meeting Open-Air zavítá v pátek 16. srpna 2024 do Slavkova u Brna. Tato oblíbená koncertní show nabídne jedinečný zážitek, kde se na jednom pódiu v jeden čas představí dvě přední rockové kapely Dymytry a Traktor, které doplní vystoupení několika hostů.

Monster Meeting Open-Air je unikátní hudební a audiovizuální show, kde jako headlinery uvidíte kapely Dymytry a Traktor. Tyto hlavní hvězdy doplní svými vystoupeními také Heľenine oči a Eufory.

Turné zavítá na jaře a v létě do patnácti open air míst a amfiteátrů, velké finále proběhne v listopadu v pražské O2 areně. Nenechte si ujít jedinečnou rockovou událost, bude to velké, bude to exkluzivní, bude to monstrózní.