James Bond Night – průřez filmovou hudbou z nejznámějších „bondovek“ Goldfinger, Diamonds Are Forever (Diamanty jsou věčné), Live and Let Die (Žít a nechat zemřít), Golden Eye (Zlaté oko), Casino Royale či Skyfall. To vše si budete moct poslechnout už ve středu 21. srpna od 20:00 na velkém nádvoří hradu Špilberk. Akce je součástí Festivalu Špilberk.

Účinkující:

Sára Milfajtová – zpěv

Vendula Příhodová – zpěv

David Kraus – zpěv

Český národní symfonický orchestr

dirigent Steven Mercurio

James Bond Night je součástí Hudebního festivalu Špilberk, v rámci kterého se konají další akce:

18. 8. 2024 PAVEL ČERNOCH 50

24. 8. 2024 HVĚZDNÝ KOREJSKÝ ORCHESTR

25. 8. 2024 BEETHOVENOVA DEVÁTÁ 200.

Zdroj fotky (James Bond Night / Festival Špilberk): Filharmonie Brno