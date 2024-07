Cabaretní OPEN STAGE – otevírá se šance pro každého, kdo vyniká něčím, co by rád předvedl světu, a to přímo na kabaretním jevišti. Je to večer, který je příležitostí pro nováčky, ale také pro zkušenější umělce.

Ať už jde o stand-up, zpěv, tanec, hudební přednes, moderaci, kouzelnictví, burlesque či jakoukoliv další uměleckou rovinu (v rámci zachování slušných mezí), v Cabaretu des Péchés jsou otevřeni všemu! Vítáni jsou i anglicky mluvící.

Během open stage můžete působit jako posluchač, kritik, lovec talentů nebo jako performer.

Pokud se chcete na open stage přihlásit jako performer, pošlete přihlášku na e-mail: cabaretsuperstar@email.cz do 31.8.2024, DLE INSTRUKCÍ NA PŘIHLÁŠCE. Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/t6GAyt2RYH26s8NE9

Bar 18:00, start 20:00.

English version:

A chance opens up for anyone, who stands out with something, they would like to show to the world, right on the cabaret stage. It is an evening, that is an opportunity for newcomers, but also for more experienced artists.

Whether it's stand-up, singing, dancing, music performance, moderation, magic, burlesque or any other artistic level, we are open to everything (within the framework of maintaining decent boundaries)! English speakers are also welcome.

During the open stage you can participate as a listener, critic, talent hunter or as a performer.

If you want to register as a performer on the open stage, send the application to the e-mail: cabaretsuperstar@email.cz until 31.8.2024, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN THE APPLICATION!

Link for the application form: https://forms.gle/t6GAyt2RYH26s8NE9