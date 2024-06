Po loňské výstavě Black Hole Sun tyto prostory přivítají další projekt, I'm Sorry You Feel That Way, jehož kurátorkou je Barbora Trnková a kde své dílo představí Ethel Lilienfeld, Jiří Kaňák a Viktor Dedek.

Výstava je zaměřena na fenomén digitálních technologií a na to, jak nás vystavují emocionální manipulovatelnosti skrze různé výklady naší identity. Slavnostně zahájena bude v úterý 9. července od 18 hodin a k vidění bude do 25. srpna.

UPOZORNĚNÍ: Výstava je umístěna ve sklepních prostorách Domu pánů z Kunštátu. Vstupné je dobrovolné, pro vstup do výstavy oslovte obsluhu Domu pánů z Kunštátu (v přízemí).

Zdroj fotky (I'm Sorry You Feel That Way): Dům umění města Brna