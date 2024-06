Do opravovaného sv. Jakuba, ale i do moderního sv. Augustina na náměstí Míru a do dalších běžně uzavřených kostelů zavede návštěvníky a návštěvnice projekt Brno a jeho chrámy. Rozšířenou otevírací dobu nebo komentované prohlídky nabídnou sakrální památky až do 15. září.

Od úterý do soboty bude otevřena bazilika Nanebevzetí Panny Marie (14.00–17.00), kostel sv. Tomáše (13.30–17.30), kostel J. A. Komenského (14.00–18.00) a kostel sv. Michala (14.00–18.00). V pondělí až pátek bude otevřen kostel sv. Maří Magdalény (otevřeno 09.30–16.30). Poprvé se zapojily i dva kostely mimo úzké centrum: kostel sv. Augustina na náměstí Míru (otevřeno v soboty od 14.00–17.00) a kostel sv. Cyrila a Metoděje na Gajdošově ulici v Židenicích (otevřeno v neděle od 14.00–18.00). Poslední zmíněný láká také na výstavu historických fotografií ze života farnosti.

V každém z kostelů jsou k dispozici zdarma pracovní listy pro děti, které je seznámí s církevními stavbami hravou formou, a také brožura Brno a jeho chrámy, ve které najdete i další sakrální památky v Brně.

Zdroj fotky (Brno a jeho chrámy): MČ Brno střed