S vyznamenáním do zoo za 10 Kč!

28. červen 2024, 10:00 – 30. červen 2024, 18:00

Odměníme děti za celý rok ve škole!

V pátek 28. 6. se rozdává vysvědčení a celý víkend (tedy od pátku do neděle) mají všechny děti do 15 let, které nám přinesou ukázat vysvědčení s vyznamenáním, vstup do Zoo Brno jen za 10 korun!

Vysvědčení je nutné přinést s sebou.

Zdroj fotky (S vyznamenáním do zoo za 10 Kč): Zoo Brno