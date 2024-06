Badminton Sharks Brno každoročně pořádá několik turnusů letních příměstských táborů pro děti do 14 let. Součástí programu je i hromada her na multifunkčním hřišti, koupání a závěrečný turnaj! Na příměstském badmintonovém táboře, který se koná v termínech od 8. do 12. července a 15. do 19. července si s námi vaše děti mohou nejen skvěle zasportovat, ale také užít spoustu zábavy!

Je připravený nabitý program, jehož cílem je děti nadchnout do sportu, naučit základy badmintonu a hlavně se společně dobře bavit. Každý den vyvažujeme badminton s dalším doplňkovým program. Máme pronajaté multifunkční hřiště, kde si děti užijí širokou škálu sportů a her. Během tábora také navštívíme koupaliště a týden završíme závěrečným turnajem.

Cena: 3900 Kč, v ceně je zahrnut pronájem kurtů, péřové míče, obědy, vstup na koupaliště, campové tričko, odměny trenérům, ceny a medaile do závěrečného turnaje.

Co si vzít s sebou: - Sportovní oblečení dovnitř i na ven. - Sálové boty do haly a pohodlné boty na ven (tenisky). - Svačinu a láhev k pití. - Vlastní raketu.

Přihlášky zasílejte na adresu brnosharks@gmail.com.

Zdroj fotky (Příměstský badmintonový tábor): Badminton Sharks Brno