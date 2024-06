Miluji stromy, které rostou tisíce let… Plyne čas kolem nás nebo my plyneme v čase? Jsou mezi námi lidé, kteří si dokážou vytvořit svůj vnitřní čas trvající věky? Orlando nebo Orlanda, co záleží na pojmenování identity, na tom co soudí ostatní a mají potřebu označit nálepkami, když jediná důležitá věc je svoboda v našem srdci a duši. Jen tak dokážeme kráčet časem a vidět…

Pro soubor Janáčkovy opery NdB vzniká na objednávku další nové operní dílo, Jeho autorkou je vynikající slovenská skladatelka Ľubica Čekovská, která není ve světě opery žádným nováčkem a její poslední operu Impresario premiéroval Bregenz festival. Inspirací k libretu se stal fascinující román anglické spisovatelky Virginie Woolf Orlando – literární putování napříč stoletími, od doby vlády královny Alžběty I. po rok 1928, s mladým šlechticem a básníkem Orlandem.

Zdroj fotky (Here I am, Orlando): Národní divadlo Brno