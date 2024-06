Po úspěchu loňského prvního ročníku spojily i letos kluby zapojené do projektu FOSFA Sport síly při organizaci sportovních her pro žáky základních škol z Břeclavi, Lednice a Valtic. Druhý ročník FOSFA olympiády břeclavských škol proběhne v termínu 11.–14. června v areálu TJ Lokomotiva Břeclav. Novinkou letošních her bude soutěž v judu.

Připomeňme, že FOSFA olympiáda břeclavských škol navazuje na dlouholetou tradici závodů, při kterých poměřovali žáci základních škol z Břeclavi své síly v atletických disciplínách. Loni poprvé dostala akce díky generálnímu partnerovi – společnosti FOSFA – novou podobu. Spektrum soutěžních disciplín se rozšířilo o fotbal, volejbal, stolní tenis a florbal. V duchu motta projektu FOSFA Sport „Být nejlepším“ se do sportovního zápolení zapojilo přes osm stovek žáků základních škol a víceletých gymnázií z Břeclavi, Lednice a Valtic.

Harmonogram FOSFA olympiády břeclavských škol:

úterý 11. 6.: atletika (2. stupeň ZŠ), volejbal (1.-5. třída)

středa 12. 6.: atletika (1. stupeň ZŠ), volejbal (6.-9. třída)

čtvrtek 13. 6.: hokej / florbal (8.-9. třída)

pátek 14. 6.: fotbal (4.-7. třída), stolní tenis (4.-9. třída), judo (2.-7. třída)

