Designérská tvorba držitelů titulu Grand designér 2022 cen Czech Grand Design Terezie Lexové (1995) a Štěpána Smetany (1990), se vyznačuje výjimečnou kvalitou – je hravá. Snoubí v sobě pragmatismus nezbytné užitnosti s povznášející estetikou a uměním.

A to nejen ve formální stránce, ale i přístupem k designu, který se v jejich podání jeví jako nevyhnutelná potřeba vyprávět příběh, sdělovat, tvořit. Připomíná, že praktická každodennost nevylučuje krásu, jedinečnost a zážitek. Je z ní cítit entuziasmus a pozitivní energie. Takový dojem vyvolává i jejich výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v prostoru „světlíku“ tradičně věnovaném Grand Designérům.

Výstava Out of the Blue designérského týmu Lexová&Smetana, který společně tvoří od roku 2018, je hravým příběhem nejen s jedním, ale hned s více dobrými konci.

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–úterý zavřeno

středa–neděle 10.00–18.00

čtvrtek 10.00–19.00

Zdroj fotky (Lexová&Smetana: Out of the Blue): Moravská galerie v Brně