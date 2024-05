Inspirací k vytvoření edukační expozice se stala Rozum do kapsy – malá kapesní encyklopedie, která již více než 50 let osvětluje cesty školních let mnoha z vás. Stejně jako tyto malé knížečky, i expozice Umění do kapsy má za cíl poskytnout výběr základních poznatků, znalostí a dovedností, které by měl o umění znát každý návštěvník galerie.

Cílem bylo vytvořit expozici, která by byla inspirativní pro pravidelné návštěvníky galerie, zároveň však přístupná i těm, kdo se s uměním setkávají poprvé. Umění do kapsy je vlastně výsledkem experimentu, během kterého se lektoři Moravské galerie stali autory. Jejich snahou bylo nalézt společný záchytný bod v širokém spektru znalostí a informací z oblasti vizuálního umění, od kterého bychom mohli společně vyrazit, prohlubovat své prožívání umění kolem nás a lépe jej porozumět.

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–úterý zavřeno

středa–neděle 10.00–18.00

čtvrtek 10.00–19.00

Zdroj fotky (Umění do kapsy): Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác