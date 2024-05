Krajský sokolský slet Brno 2024 - SLET spojuje!

Cvičenci z šesti jihomoravských sokolských žup Jana Máchala, Dr. Jindry Vaníčka, Dr. Bukovského, Krále Jiřího, Pernštejnské a Slovácké, srdečně zvou na krajský sokolský SLET 2024 v Brně. Největší z krajských sokolských sletů se uskuteční v neděli 9. června 2024, na venkovním stadionu T. J. Sokol Brno I.

V Brně očekáváme více jak 5 000 účastníků z řad cvičenců, podporovatelů a návštěvníků. Krajské slety jsou jednou ze součástí regionálních akcí v rámci sletového roku, a konají se ve všech regionech napříč republikou, a to až do konce června. Vyvrcholení příprav, které trvají šest let, završí sletový týden, od 30. června do 5. července 2024, v Praze.

Na krajském sletu v Brně, stejně jako na XVII. všesokolském sletu v Praze, bude předvedeno celkem 12 hromadných skladeb všech věkových kategorií. Krajský slet bude zahájen ve 13 hodin u Besedního domu tradičním průvodem sokolů centrem města na stadion T. J. Sokola Brno I na Kounicově ulici. Předvedení hromadných sletových skladeb začne ve 14 hodin slavnostním nástupem vlajkonošů, praporečníků, sokolské stráže a cvičenců.

SLET SPOJUJE! – to je motto letošního sletu a všech akcí, které s ním souvisí. Chceme, aby náš slet byl světem, kde neexistují rozdíly. Světem bez hranic, bez politiky, bez předsudků. Přijďte za námi zažít atmosféru, která spojuje dnešní rozdělenou společnost, která spojuje generace, komunity, která pojí historii se současností, umění se sportem. Ať už jste či nejste sokolové, přijďte nás podpořit a užít si příjemné, nejen sportovní, odpoledne. Atmosféra, která se opakuje jen jednou za 6 let, bude úžasná a vstup je zcela ZDARMA!

Zdroj fotky: Sokolská župa Jana Máchala