Letní scéna Divadla Bolka Polívky – Den s pamětí národa

Co je Paměť národa? Kdo za ní stojí? Kde všude má své pobočky? A co všechno dělá? To vše se dozvíte a vyzkoušíte si během Dne s Pamětí národa v amfiteátru na Kraví hoře. V jedinečných prostorách, kde budete mít výhled na Brno jako na dlani, můžete strávit příjemné letní odpoledne s dětmi, přáteli a hlavně lidmi z Paměti národa. Vyzkoušíte si práci dokumentaristů, stanete se na chvíli součástí týmu IPN Brno.

Začátek akce je ve 14:00. Užijete si aktivity pro děti i dospělé nebo hudební či divadelní čísla, ke kterým si dáte podle preference třeba pivo nebo zmrzlinu.

Zdroj fotky (Den s pamětí národa): Divadlo Bolka Polívky