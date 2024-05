Tandemový seskok padákem Znojmo

Skočte si padákem v tandemu ze Znojma a zažijte ten úžasný pocit volnosti!

Tandemové seskoky padákem jsou unikátní, nevšední a nejsnadnější způsob jak zažít fantastický adrenalinový pocit spojený s výskokem z letadla.

Let vrtulníkem Mi-8 cca 18-25 min

Volný pád cca 45 sec

Let na otevřeném padáku cca 7-10 min

Akce je vhodná pro všechny bez zásadních zdravotních omezení. Hmotnost pasažéra do 110 kg a od 8 let.



Skočte do světa leteckých zážitků!