Groove Brno: Freak Power (UK)

Freak Power, to je ztělesnění legendami opředené divoké energie. Kapela, která na začátku devadesátek razantně vtrhla do londýnských klubů a svým jedinečným mixem acid jazzu, soulu, funku a trip hopu tamní scénu uhranula a podařilo se jí promluvit i do hitparád. Brněnský Metro Music Bar se má na co těšit – Freak Power sem zamíří 15. listopadu.

V jejím čele stály dvě jedinečné osobnosti: Vokalista a trombonista Ashley Slater a basák Norman Cook. Pod hlavičkou Freak Power společně stačili vydat dvě alba – Drive-Thru Booty (1994) a More of Everything For Everybody (1996) a pak se vydali každý svou vlastní cestou.

Z toho druhého jmenovaného se stal producent a DJ celosvětově známý jako Fatboy Slim, ten první později Freak Power obnovil, převzal otěže lídra kapely a s partou mladších muzikantů dále udržuje proud téhle úžasně praštěné a nesmírně strhující energie. A bez největšího hitu Turn On, Tune In, Cop Out se jejich set v žádném případě neobejde.

Zdroj fotky: GoOut