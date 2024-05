Groove Brno: MonoNeon (USA)

Amerického umělce jménem MonoNeon si nespletete. A rozhodně to není jenom kvůli jeho zářivě neonovému způsobu oblékání či dadaismem inspirované baskytaře vyzdobené rovněž neonovou lepicí páskou nebo ponožkou na její hlavě. Je to hlavně proklatě skvělý muzikant, kterého si ke spolupráci pozvala i taková veličina, jako slovutný Prince.

MonoNeon (vl. j. Dywane Thomas Jr.) se narodil v roce 1990 v Memphisu. Na basu začal hrát ve čtyřech letech, v jedenácti už hrál s legendární funky kapelou The Bar-Kays. Krátký čas strávil na Berklee College of Music, pak se ale vydal svou vlastní cestou. Jeho specifický styl se odvíjí od hraní na obrácenou baskytaru – coby pravoruký hráč hraje na nástroj určený pro leváky, struny si ale neotočil. V jeho hudbě se odráží vlivy indické muzikality, cíleně pracuje s prvkem náhody – to, co by pro jiné muzikanty bylo chybou, je pro MonoNeona jen vykročením dalším nečekaným směrem.

Vyhledávaný spoluhráč – v Princových studiích spolupracoval také s Judith Hill, dále hrál s, mimo jiné Mac Millerem, klávesistou hvězdných Jamiroquai Mattem Johnsonem, elektronickým duem Knower nebo americkým rapperem Nasem – je ale i nepřehlédnutelný sólový muzikant. Ve své vlastní diskografii, která nabízí na tři desítky titulů, ukazuje svou výrazně experimentálnější tvář. MonoNeon vychází z tzv. radio artu a koncepčního umění a někdy bývá přirovnáván k takové legendě avantgardní muziky jako je John Cage.