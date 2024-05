Na Welcome to des Péchés vás čeká průřez všemi druhy umělecké performance. Můžete se těšit na akrobacii, při které se vám bude tajit dech. Tanec, který vám rozproudí krev. Naše nadané a krásné zpěvačky, které pohladí vaši duši. A v neposlední řadě na burlesku, která do show vnese trochu toho erotična.

Celým večerem bude provázet náš skvělý moderátor Šimon, který svým ostrovtipem rozhýbe vaše bránice.

Zkrátka večer, jak má být.