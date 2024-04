Kamasi Washington 2024 v Brně

Jarní část celoročního festivalu JazzFestBrno je sice v plném proudu, pořadatelé ale již nyní přicházejí s prvním jménem na podzim. 5. listopadu v Sono Centru vystoupí jedna z nejkultovnějších osobností současné jazzové scény, americký saxofonista Kamasi Washington, na svém jediném letošním tuzemském koncertě.

Do Brna přijede tento hudebník v rámci turné k novému albu Fearless Movement, které vychází 3. května. Kamasi Washington běžně hrává nejen na jazzových festivalech, ale i na obřích letních festivalech jako Primavera Sound, Glastonbury nebo Coachella. Spolupracuje pravidelně s rappery Snoop Doggem, Kendrickem Lamarem nebo producentem Flying Lotus. Je držitelem dvou nominací na Grammy za původní hudbu k filmu Becoming, který nabídl pohled do života Michelle Obamové, a také za EP Dinner Party: Dessert, na kterém spolupracoval s Robertem Glasperem, Terracem Martinem a 9th Wonder.