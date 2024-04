The Atavists | Saca

The Atavists The Atavists jsou nositelem rovnou dvou cen Anděl 2018. Jedná se o čtyřčlenný hudební projekt balancující na pomezí blues, stoner-rocku a vlivů surfových kapel z šedesátých let. Charakteristický zvuk skupiny tvoří špinavé kytary, nakřáplé retro varhany a osobitý vokální projev frontmana Adama Krofiana. V roce 2015 se skupině podařilo zvítězit v národním kole nadnárodní soutěže GBOB a na začátku roku 2016 vydala debutové album Bad Times a v roce 2018 uspěla s albem LO-FI LIFE (vydavatelství Big Boss) ve dvou kategoriích hudebních cen Anděl.

The Atavists jsou česká rocková kapela ovlivněná styly surf a stoner. Vznikli na konci roku 2014 a rychle si našli své místo na české hudební scéně, zejména díky svým energickým živým vystoupením. Středobodem nezaměnitelného zvuku The Atavists je frontman, kytarista a hlavní songwriter Adam Krofian se svým barytonem v hrdle a ničivými kytarovými linkami.

Oporou mu jsou ječící zvuk elektrických varhan a syntetizátoru a tvrdá rytmická sekce. The Atavists si zajistili místo ve finále mezinárodní bitvy kapel GBOB v Berlíně. Následovala řada vystoupení na významných českých hudebních festivalech a také předskakování slavným norským rockerům Kvelertak. Na začátku roku 2016 vyšlo debutové album s názvem „Bad Times“, které se těšilo vřelému přijetí kritikou. Později téhož roku otevírali v pražské velké Lucerně pro skotské Biffy Clyro. Druhé album kapely „Lo-Fi Life“ vyšlo v březnu 2018. Za jeho zvuk je odpovědný známý pražský producent Amak Golden (jehož profesní životopis zahrnuje kapely jako Killing Joke, The Damned a mnoho dalších) a obdržela vynikající recenze od tisku i fanoušků. V roce 2019 The Atavists získali dvě hudební ceny Anděl – Objev roku a Nejlepší rockové album (za Lo-Fi Life). První singl z tohoto alba s názvem Wrong slavil své úspěchy v éteru Evropy2, kde se opakovaně držel jako jednička v žebříčku. V květnu 2019 si management britské kapely Muse vybralo The Atavists jako předkapelu pro pražskou zastávku turné The Simulation Theory 2019 na letišti v pražských Letňanech. V červenci 2019 pak skupina otevírala legendárním Skunk Anansie v pražském Foru Karlin.

V současné době se The Atavists dostávají do hledáčku zahraničních promotérů a připravují se na turné po zemích střední a západní Evropy. Saca Kytary. Basa. Bicí. Čtyři hlasy. V hudbě ostravské čtveřice Saca se mísí řada různých vlivů: od zvonivého vybrnkávání a vrstevnatých vokálních harmonií přes grungeovou syrovost a bluesovou melancholii až po lehký otisk taneční a elektronické hudby v rytmice. Momentálně pracují na druhé desce, která vyjde letos na podzim a na níž se objeví také aktuální singl Can't Wait.