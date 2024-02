Universal Underground v Brně

Přijměte pozvání a prožijte v pátek 23. února 2024 premiéru hudebně – výtvarného projektu UNIVERSAL UNDERGROUND.

Zcela velvetovský večer nabídne popartovou výstavu, přednášku o Andym Warholovi a především koncertní filharmonické zpracování celkem 16 skladeb z dílny THE VELVET UNDERGROUND v provedení symfonického orchestru, elektrické kytary, kláves a čtyř hlasů.

Repertoár UU je sestaven ze dvou ryze „velvetovských“ alb. A to z legendární banánovské jedničky THE VELVET UNDERGROUND & NICO (1967), z trojky THE VELVET UNDERGROUND (1969) a třetina setupu je vybrána z výjimečného a také posledního společného alba autorské dvojice LOU REED & JOHN CALE: SONGS FOR DRELLA (1990), které oba hudebníci složili jako osobní poctu a vyznání památce Andyho Warhola.

Artový projekt UNIVERSAL UNDERGROUND vznikl v roce 2023 a jeho hlavními představiteli jsou hudebníci Jitka Charvátová – zpěv (Fiction, Skyline, Oceán, Mia Bohemia), Tomáš Hradil – kytary, zpěv, (Los Perdidos, Chorchestr, I vši) a Petr Kučera – klávesy (Oceán, Shalom, Bratři Karamazovi).

Autorem orchestrace je hudební skladatel Michal Nejtek, kurátorem výstavy Miroslav Houška (popartshop.cz) a přednášku povede Rudo Prekop, fotograf a spoluautor knihy Andy Warhol a Československo.

Projekt je připraven k realizaci v několika variacích: filharmonie / smyčcový kvartet / rockový band / trio. Filharmonickou premiéru doprovodí brněnský orchestr Virtuosi Brunenses s dirigentem Karlem Mitášem a speciálními hosty večera budou hudebníci Eva Turnová a Tomáš Vtípil.

Program: