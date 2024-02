Fortuan (sk) + Mean Daddies (cz)

Slovenská kapela FORTUAN (+421, anglicky, foneticky) je na hudební scéně už téměř 5 let. Původně jako cover band, od roku 2019 tvoří vlastní, moderní pop-rockovou hudbu v angličtině s kvalitním soundem i díky spolupráci se zahraničními producenty. Jejích singly (Catch me if you can, Crumbling world, nebo poslední - River) jsou zařazovany do playlistů slovenských rádií. Pravidelně vystupují na slovenských hudebních festivalech (např. TopFest 2022, 2023).

Jestli hledáte melodické hity, chytlavé kytarové riffy a indie pop-rockový zážitek – našli jste Fortuan. Kapela se poprvé představí brnénskému publiku v téhle sestavĕ na dvoukoncerte s brnĕnskou kapelou MEAN DADDIES.