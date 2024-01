Svratecký Skřivan v Židlochovicích

Svratecký skřivan – setkání amatérských otužilců 18. února od 14.30 na pláži u řeky Svratky (za mostem ve směru od Brna asi xx metrů podél řeky) Motto: Po zimě musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout Pojďte se s námi probrat ze zimního spánku a ponořte se aspoň na chvíli do Svratky! Máte tak možnost vyzkoušet nový zážitek bez rizika pod bedlivým dozorem bezpečnostních složek. Pro přihlížející bude připraveno k zakoupení občerstvení. 14:30 lidové brouzdání Jestli vás láká otužování, tohle je ta pravá chvíle vyzkoušet vlastní možnosti.

Nezáleží na tom, jestli zvládnete vstoupit do řeky po kotníky, kolena nebo celí. 15:00 Svratecký skřivan – soutěž otužilců Svratecký skřivan je amatérská soutěž otužilců – soutěžíme o nejdelší čas ponoru. Podmínkou je, aby se závodníci ponořili po podpažní jamku. Vzhledem k nízké hladině vody v lokalitě ponoru vás čeká dřep či klek. Vítány jsou veškeré zábavné kostýmy a doplňky, naopak zimní doplňky jako jsou čepice, šály, rukavice, povoleny nejsou.Všichni účastníci závodu dostanou bezplatně horký čaj. Vítěz získá dort s tématikou otužilce z místní cukrářské dílny. Důležité informace: Na pláž má vstup závodník a jeden doprovod. Soutěžící mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce – podpis na místě. Je nutné se účastnit soutěže bez požití alkoholu. Doporučujeme gumové boty do vody a teplý oděv po soutěži. Prezentace soutěžících je možná od 14 hod. První ponor se koná ve 15:00 hod. V případě většího počtu účastníků se ponor opakuje.