Paměť swingu je! | Ples Paměti národa

Máte rádi tanec a swing? A historii? Pokud ano, přinášíme vám unikátní spojení pohybu, myšlení a zábavy! Swingový ples na podporu Institutu Paměti národa Brno. Čeká vás přednáška na téma historie a swingu. Rozhýbeme členité prostory IPN, ve spolupráci s taneční školou Swing Wings. Vyzkoušejte taneční lekce pro začátečníky!

K tanci to rozbalí “Chief Rhythm and His 5”! Brněnský swingový mazák Janek Čarek se vrací v roli hlavního vokalisty swingového sextetu. Můžete se těšit na svěží skladby v aranžích láskyplně upletených pod nohy lindyhopperů. Swing z vinylů během večera pouští DJ Šinal. Do pozdních hodin pokračuje DJ MATSUWA disco, funk, soul and many more. Projekce swingových videí. Silná atmosféra. Speciální drinky.