Underground Comedy Club

Náš stand-up znáte z Comedy Clubu, znáte nás z našeho pořadu na Stream.cz a teď jedeme za vámi! Podstrojíme vám pořádnou porci našeho humoru, co je občas jemný jak dětská prdýlka, jindy nabroušený jako břitva v Barber Shopu. Ultimátní dvouhodinová stand-up show plná humoru, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví. Bude to zase stand-up vostrý, chvílemi sprostý a mládeži do 15-ti let nepřístupný.

MARTIN JIRMAN – Za svůj život dokázal opustit korporát a stát se otcem. Pro jeho psychickou pohodu by bylo lepší, kdyby opustil děti a zůstal v kanceláři. Přišel o iluze, volný čas a peníze. Získal permanentní únavu, tik v levém oku a fobii z hysterických matek na dětských hřištích. Jeho stand-up výstupy jsou o vztazích, dětech a jiných lidských trápeních.

LIBOR MACHÁČEK – Libora Macháčka můžete znát z pořadu Comedy Club, konkrétně z vystřižených záběrů. Libor při svých stand-upech mluví o všem, co mu vadí, od sebe, přes matky až po supermarkety Penny. Vystupuje zejména z důvodu finanční tísně, jelikož studoval politologii a jeho OnlyFans účet příliš velký úspěch nezaznamenal.

MARTIN FILIPPI – Má italské příjmení, německý účes ale je Čech jako poleno. Má rád slovní hříčky, kvůli kterým se v jeho vystoupení moc pravdivých věcí nevyskytuje. Mluví o životě, ale ne o svém. O úspěchu, ale ne o svém. O vlasech… O to divnější to pak je, když se něco soukromého rozhodne zařadit. Doufá, že je vtipnější, než umělá inteligence.