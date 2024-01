Spolu s nejmladší lednickou chasou a obcí Lednice vás zveme na Fašank 2024.

Těšte se na průvod obcí v maskách, fašankové speciality a další doprovodný program.

Kdy: v sobotu 10. února, start průvodu v 09:30

9:30

Zahájení průvodu

NEJDEK (u autobusové točny)

(pro zájemce možnost přesunu z Lednice do Nejdku domluveným autobusem v 9:00 z lednického náměstí do Nejdku a poté zpět ke do Lednice ke Kradlovu)

PRŮVOD LEDNICÍ V MASKÁCH S DECHOVOU HUDBOU Všechny masky jsou srdečně vítány a je pro ně po cestě připraveno občerstvení.

Trasa průvodu:

09:30 - Nejdek

11:00 – Lednice, Kradlov

11:30 – Lednice, Myslivna

12:00 – Lednice, U Korunky

12:30 – Lednice, Zámecký park

13:00 – Lednice, Na Knihovně

13:30 – Pivovar Lednice

13:45 (Pivovar)

– Tradiční tanec Pod šable nejmladších dětí z lednické chasy – Pochování pivovarské basy

15:30 (Pivovar)

Vyhlášení nejlepší masky letošního Fašanku

14:00 – 17:00 (Pivovar)

Živá dechová hudba Romana Horňáčka z Rohatce

Další program:

Fašankové speciality v restauraci pivovaru

Tvořivé dílničky pro nejmenší děti

Rezervujte si místa v restauraci ONLINE na webu nebo na tel. 778 982 882.