Pirates of the Pubs + Brünnfield

Pirates of the Pubs

Špička české celtic punkové scény míří na jedinečný koncert do nádherných prostor brněnského Metro music Baru.

Pijácké odrhovačky, námořnické popěvky i přípitky statečným dobrodruhům, to vše a ještě více zažiješ jen na palubě tohoto jihočeského škuneru.

https://bandzone.cz/piratesofthepubs

https://www.facebook.com/piratesofthepubs

Brünnfield

https://brunnfield.cz/

https://bandzone.cz/brunnfield

Není v ve Štatlu hospoda, krčma či putyka, která by neznala libé tóny houslí místních bardů Brünnfield.

Brněnská rocková kapela hrající vlastní české skladby s důrazem na obsahovou stránku svých písniček hraje od roku 2012.

Nejenom nástrojovým obsazením si kapela získala neoficiální př

