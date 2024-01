Lollipopz - Bláznivá show 2024

Ahoj Lollyteame Bláznivá jízda pokračuje! Na podzim 2023 jsme poprvé vyjely s novým programem Bláznivá Show, ve kterém jsme mnohem více, než kdy dříve, zapojovaly do programu i vás. A to bylo správné rozhodnutí, protože nás i vás to moc bavilo.

Už na konci února proto vyjedeme po českých městech s novou Bláznivou Show 2024, na které opět dostanete šanci podívat se na pódium, zazpívat a zatancovat si s námi nebo plnit naše bláznivé úkoly. Těšit se samozřejmě můžete i na úplně nové písničky.

Na držitele Meet & Greet vstupenek čeká opět uzavřené setkání s námi, v rámci kterého se s námi můžete vyfotit a doplnit svou sbírku exkluzivních plakátů o další kousek. Tak co, přijedete za námi?