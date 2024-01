Emoce, glamour, zábava. Nezbedná, koketní atmosféra Vás bude držet na okraji vašich židlí od začátku, až do konce show.



Každá Blue Burlesque Show show je trochu jiná, každá show je jedinečná. Jednou za měsíc máš šanci vidět nejzajímavější perfomerky a performery z Česka, Polska a Slovenska!



V roce 2024 vám přinášíme nový program, taneční vstupy a nečekané rekvizity.



Kromě skvělého programu na vás čekají výborné drinky a afterparty s perfomery. Během show si na našem merch stánku budete moct pořídit skvělý podvazkový pás, plakát Burlesque your life!, třpytivé pasties a více.



PRO KOHO JE SHOW?

Věk ani pohlaví není důležité - důležité je, že milujete kvalitní program, skvělé drinky a zábavu plnou emocí. Mnoho lidí překavapuje, že většinu publika jsou zpravidla ženy - ano, ženy milují burlesku!



DRESSCODE:

Dress to impress! anebo fantazii se meze nekladou. Na burleskní show nikdy nebudeš overdressed.



show 20:00

doors open 19:00



Těšíme se na Vás

Tým Cabaretu