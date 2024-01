Cabaretní MAŠKARNÍ ples

Buďte na jeden večer někým jiným, třeba Kleopatrou nebo Jamesem Bondem.

Fantazii se meze nekladou.

Nahoďte Vaši novou roli a přijďte na nás MAŠKARNÍ PLES.

Zahraje Vám naše skvělá kapela The Only Way

Můžete se těšit na:

· nové koktejlové menu

· dobroty z naší vitríny

· tombolu o skvělé ceny

· soutěž o nejlepší masku

Zkrátka o zábavu bude postaráno.

Dveře se otevřou v 19:00, zahájení programu 20:00

Místa k sezení budou zajištěna.

V ceně vstupenky welcome drink.

Těšíme se na Vás!

Tým Cabaretu