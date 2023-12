V sobotu mezi 9. ráno a 5. odpoledne si můžete přijít do budovy staré radnice zapálit betlémské světlo, které i letos do České republiky, a následně do Slavkova, přivezou skauti.

Těšíme se v předvánočním čase na krátké setkání se všemi, co se za námi příjdou podívat.