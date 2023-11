Taneční festival Dance Life! v Brně

Největší taneční festival ve střední Evropě Dance Life! je zpět! Dorazte o víkendu 24. – 26. listopadu na brněnské výstaviště a poznejte na vlastní kůži to nejlepší, co nabízí současná česká i zahraniční taneční scéna! Letošní desátý ročník festivalu Dance Life! opět nabídne to nejlepší z české a zahraniční taneční scény – v rámci 3 pavilonů a 6 stagí proběhne 60 workshopů a masterclasses v 5 tanečních studiích, přes 50 show včetně GALA profesionálních tanečních souborů a GALA tanečních konzervatoří z celé republiky i ze zahraničí, 7 tanečních soutěží a pro talentované mladé tanečníky proběhne opět konkurz do prestižní baletní školy The Royal Ballet School.

V rámci zhruba 60 workshopů a masterclasses se během jediného víkendu představí řada hvězdných hostů – významných českých i zahraničních tanečníků, jako např. Nicola Tranah, David Strnad, Veronika Tököly, Nataša Novotná, Fanny Barrouquére a další. Navíc se můžete těšit také na řadu vystoupení napříč tanečními styly, včetně speciálního bloku Art & Disco SHOW. Program festivalu současně přináší taneční soutěže, kterých se každoročně účastní ti nejlepší tanečníci z celé republiky, jako například Danza LIFE! Cup. Vrcholem programu bude v sobotu 25. listopadu od 12:30 GALA tanečních konzervatoří a od 15:30 Ballet & Contemporary GALA s představeními profesionálních tanečních souborů z celé ČR.

Mezi účinkujícími se letos opět představí soubory českých národních a významných regionálních divadel i nezávislé soubory, jako např. Národní divadlo v Praze, Národní divadlo Brno, Jihočeské divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Pražský komorní balet a další. Ze zahraničních hostů se letos zapojí například studenti londýnské The Royal Ballet School nebo maďarské Győr Dance and Fine Arts School. Na závěr festivalu nebude opět chybět konkurz do jedné s nejprestižnějších baletních škol na světě The Royal Ballet School, a to za účasti pedagožky a někdejší tanečnice Holandského národního baletu Nicoly Tranah. Zájemci o studium mají výjimečnou příležitost zúčastnit se tohoto mezinárodního konkurzu v neděli 26. listopadu.