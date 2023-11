Amadeus 2023 - Mezinárodní klavírní soutěž

30. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 15 let AMADEUS se uskuteční v Besedním domě. Soutěž je přístupná pro širokou odbornou i laickou veřejnost, která má možnost vyslechnout všech 68 soutěžících. 30. 11. – 2. 12. 2023 máme jedinečnou příležitost spolu oslavit život a tvorbu W. A. Mozarta tím, co nejvíc miloval – hudbou.

Letošní jubilejní 30. ročník soutěže Amadeus přivítá pianisty z České republiky, Bulharska, Finska, Islandu, Německa, Malty, Moldavska, Mongolska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a z Ukrajiny. Těšit se můžeme na repertoár z období klasicismu, který je typický svou průzračností, zvukovou světlostí a formální přehledností. Průběh soutěže bude kromě publika sledovat i mezinárodní porota v obsazení Jan Jiraský (CZ, předseda poroty), Hana Berger (SRN), Daniel Buranovský (SK), Bernadeta Stańczyk (PL) a Peter Toperczer ml. (CZ). Klavíristé od nejútlejšího věku do 15 let vystoupí v koncertním sále brněnského Besedního domu, kde se 2. prosince v odpoledních hodinách uskuteční i Koncert laureátů.