Exkluzivní vína světa na jednom místě. To je Světový duel vín v Hustopečích

V sobotu 18. listopadu v 10 hodin se v překrásných prostorách konferenčního sálu Hotelu Amande v Hustopečích odšpuntují lahve vín, které přivezl ze všech koutů světa tým hustopečských vinařů pod vedením Miroslava Hrabala. Uskuteční se tak již 13. ročník Světového duelu vín. Milovníci nápoje králů tak budou mít další unikátní možnost porovnat nejlepší tuzemská a zahraniční vína.

Výjimečnou akci nejen na Hustopečsku, ale v celé České republice, založil v roce 2008 hustopečský vinař a majitel prestižního butikového vinařství Miroslav Hrabal, který s kolegy pravidelně objíždí proslulé vinařské oblasti po celém světě a díky svým bohatým kontaktům a zkušenostem přiváží do Česka vína, ke kterým se běžný člověk jen tak nedostane.

„Překvapivě jedny z nejlepších vín jsou v poměrně dobré dojezdové vzdálenosti od Česka. Rakouské ryzlinky z Wachau, které na Duel vozíme pravidelně, to je záruka té nejlepší kvality světového formátu. Chybět nesmějí nikdy ani francouzská vína, protože Francie je pro další státy velkým vzorem nejen co se výroby vína týká, ale i při samotném pěstování,“ láká na akci za pořadatele Miroslav Hrabal a dodává: „letos bych ale rád vyzdvihnul vína ze Slovinska, která na Duelu budeme mít poprvé, konkrétně z přímořské vinařské oblasti Kras, kde jsme ochutnali místní specialitu TERAN, což je červené víno vyráběné z odrůdy Refosco. Milovníci červených vín se tak určitě mají na co těšit.“

Kromě stálic vinařského nebe ale bude možné ochutnat i vína poměrně neznámá. Třeba z Kréty, jejichž odrůdy i postup výroby jsou staré několik tisíc let, nebo vynikající Chardonnay z Winery Salenegg Castle ze švýcarského vinařského kantonu Graubinder v obci Maienfeld, které je jedním z nejstarších vinařství světa. Těšit se tak můžete na více než 500 vzorků vín z Portugalska, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky, Maroka, Holandska, Kréty, USA, Francie, Itálie, Anglie, Německa, Rakouska, Slovinska, Švýcarska a samozřejmě nebudou chybět ani ty z České republiky.

Akce probíhá za podpory Vinařského fondu, Svazu vinařů ČR, Jihomoravského kraje a dalších partnerů.

Více o akci na webu města Hustopeče nebo FB události. Vstupenky možné zakoupit v předprodeji na kinohustopece.cz.