Komentovaná prohlídka výstavy V koncích s autorkami

Výstava fotografií Evy Bystrianské a soch Moniky Váňové Horčicové zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích. Kde končí to, co je nám důvěrně známé, přichází začátek něčeho, co nám může poskytnout nové poznání. Seznamte se s autorkami výstavy!

