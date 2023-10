Underground Comedy Club – Prague Stand-up Comedy show



Náš stand-up znáte z Comedy Clubu, znáte nás z našeho pořadu na Stream.cz a teď jedeme za vámi! Podstrojíme vám pořádnou porci našeho humoru, co je občas jemný jak dětská prdýlka, jindy nabroušený jako břitva v Barber Shopu. Ultimátní dvouhodinová stand-up show plná humoru, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví. Bude to zase stand-up vostrý, chvílemi sprostý a mládeži do 15-ti let nepřístupný.

LÁĎA KARDA – Herec, který přestal šňupat kokain, aby se mohl věnovat stand-upu. Pokud se diváci jeho vtipům nebudou smát, je rozhodnutý se ke kokainu vrátit. Do mikrofonu si vyřizuje účty s lidmi, kteří ho nasrali a on neměl odvahu jim to říct do očí, tak je zesměšňuje před publikem. Většinou se ale nasere sám na sebe…

NIKOLA DŽOKIČ – váš oblíbený Srb, nikdy kladivo. Barový myslitel, playboy v důchodu a notorický sběrač průserů. Jeho stand-upy jsou přesné a jemné jako dobře vychlazená rakije. Nebo rána nožem.

TEREZA BONAVENTUROVÁ – Něžná feministka, hysterická hospodyňka a silná závislá žena. Mezi její oblíbená témata patří televizní pečení a potratová politika aneb všechno, co jste nechtěli vědět o životě moderních žen a nikdy se nechtěli zeptat.