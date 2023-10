Pigui - Kristýna Krejčová a Kristina Pavlicová v PF Café

Kristýna Krejčová – klavír

Kristina Pavlicová – kytara

Kristýna s Kristinou se potkaly na studiích na konzervatoři a to, co mělo být pouze odkroucení si povinného komorního předmětu, se vyvinulo v přátelské duo Pigui. A Vás tímto srdečně zveme na jeho koncertní premiéru, která se doufejme nestane pod tlakem veřejného mínění rovněž derniérou. Zazní směska skladeb, kterou se podařilo během let nashromáždit a která pokrývá jednak období romantismu (J. K. Mertz, F. Molino, W. Neuland) a jednak současné autory (E. Poplyanova, G. Schwertberger, L. Pavlica). Přijďte si sami poslechnout nezvyklé spojení kytary a klavíru a objevte jeho kouzlo.