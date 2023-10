Dokumentární film Jonáše Motyčky o lidech, kterým do života vstoupila hraniční porucha osobnosti (HPO). Horská dráha je unikátní dílo, které si dává za cíl destigmatizaci duševních onemocnění s akcentem na nejrozšířenější poruchu osobnosti v populaci. Jonáš, který sám trpí diagnózou HPO, jako průvodce čtyřmi reálnými příběhy statečných lidí, kteří se nebojí o poruše a životě s ní mluvit. Rebeka, Taisa a Kuba – tři jména mladých lidí, kteří byli nuceni přizpůsobit život své diágnóze, ale zároveň se snaží pomáhat svému okolí. Pomoc druhým je jeden ze společných jevů HPO a to je také případ Martiny, která jako čtvrtý aktér filmu vstupuje do děje jako člověk jejíž osud je spojený s hraniční poruchou jinak. Martina totiž reprezentuje skupinu blízkých, jelikož přišla o dceru, která byla „hraničářkou“.

Ve filmu skrze rozhovory a zdokumentování jejich prostředí bude přiblíženo, jaké to je mít život protkaný nemocí, kterou právě dcera Martiny, Anetka, nazývala „rakovinou duše“. Tvůrci chtějí dát naději, že bojovat se s HPO vyplatí. Unikátnost filmu Horská dráha dokládá fakt, že podobné dílo v České republice ještě nevzniklo.

VÍCE INFORMACÍ ZDE