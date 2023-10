Stepařská Gala show "Tap Must Go On" je vyvrcholením 12. ročníku Mezinárodního stepařského festivalu Brno! Show se uskuteční 25. listopadu od 19:30 na Brněnském výstavišti. Prodej vstupenek bude probíhat online přes smsticket! Cena vstupenek 520 Kč / 590 Kč. V rámci programu uvidíte jako hlavní hvězdy několikanásobné mistry světa Emanuela a Leonarda D´Angelo z Itálie, ukrajinského mistra světa Alexandra Ostanina, Daniela Boraka ze Švýcarska a Igora Bezdieniezhnykh. Mimo zahraničních hvězd uvidíte i mistra světa Tobiáše Košira dále pořádající Taneční studio NO FEET, a mnohé další. Celou SHOW obohatí i styly jako break dance, jazz dance a další. A to na písně světoznámé kapely QUEEN!

Více informací o akci TAP Must Go On na www akce