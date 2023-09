Essence of Recruitment Workshop Symposium

Workshop začíná před oficiálním zahájením konference.

Zajímá Vás, co se skutečně skrývá za oponou úspěšného recruitmentu? Jak oslovit špičkové talenty na Linkedinu? Nebo snad váháte, zda je recruitment pro Vás tím správným směrem? Nahlédněte pod pokličku náboru pod taktovkou Limetee společně se zkušenými mentory - recruitery, kteří umí plavat v IT.

Speaker – Marta Říhová - Podnikatelka s více než 10 lety zkušeností v IT náboru, působila jako IT headhunter pro společnost SAP Signavio a MANN-HUMMEL. Založila firmu Limetee která přináší do recruitmentu nový pohled a staví na spojení IT backgroundu s osobitým přístupem k náboru. V IT recruitmentu začíná tam, kde ostatní s hledáním končí.

Maximální kapacita: 60 účastníků