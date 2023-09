49. MFF Ekofilm

49. ročník EKOFILMu je na obzoru! Připravte se na nejstarší filmový festival o životním prostředí v Evropě, který vás zavede do světa špičkových dokumentů, inspirativních workshopů, přednášek a besed s odborníky a osobnostmi z různých oborů. Výjimečný bude i festivalový rodinný den v Zoo Brno, speciální programy ve VIDA! Science centru a koncerty. Letošní téma “Bez vody to nejde” zdůrazňuje význam vody jako základního prvku života. Přijďte a objevte, jak můžeme společně zajistit udržitelné využívání vody pro všechny. A co je nejlepší? Většina akcí je zdarma! Festival odpálí ještě před oficiálním začátkem festivalu úterní diskuze za účasti ministra životního prostředí Petr Hladíka s výraznými lidmi nastupující generace. Hned po ní si můžete užít opening koncert s Janem Bendigem.

Od pátku do neděle pak otevřou své brány místa filmových projekcí – letos to bude kino Art, Cinema City ve Velkém Špalíčku a sál radnice městské části Brno-střed, kde si budete moci vychutnat soutěžní filmy. Zajímavé názory uslyšíte na Fakultě sociálních studií, podívat se s námi můžete do CzechGlobe, Arboreta Mendelovy univerzity a s celou rodinou můžete za zvýhodněné vstupné vyrazit do brněnské zoo, kde pro vás připravíme trasu s úkoly a odměnou na konci, no a nebudou chybět ani Bob a Bobek a další známé postavy, které znáte z České televize. #EKOFILM2023