Večer se stolním Curlingem

Ahoj všem, kdo se rádi baví! Máte rádi taktické deskovky s pořádnou dávkou akce? Tuhle si zamilujete!

Čeká vás večer plný zábavy a pro výherce amatérského turnaje i spousta krásných cen v hodnotě 20 tisíc Kč. Tentokrát hrajeme i o stolní Curling k vám domů nebo do kanceláře!!! Tohle si nesmíte nechat ujít!!! Start 23. 9. 2023 v 18:30. Hraje se ve dvoučlenných týmech. Hrát může každý od 15 let. Program akce 15:00 – 18:00 volné hraní na 5 stolech zdarma 17:30 – 18:30 zápis do amatérského turnaje o ceny v hodnotě 20 tisíc Kč 18:30 – 22:30 amatérský turnaj dvojic 23:00 vyhlášení vítězů a předání cen