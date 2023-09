Portless - 30 let tour

30.11. odehraje kapela v brněnském klubu Metro Music Bar koncert k výročí 30 let od založení Support Lesbiens. Spoluzakladatelem a dlouhá léta i tváří kapely byl Kryštof Michal, který ted společně s čtyřmi původními členy Support Lesbiens působí v kapele Portless.

„Přes léto jsme odehráli více než 30 koncertů. Bylo to pro nás ale v něčem trošku jiné. Zařadili jsme totiž do playlistu více písní Support Lesbiens. Strašně nás to bavilo a proto chceme odehrát v listopadu 3 exkluzivní klubové koncerty.“ říká Kryštof Michal.

Těžko říct jestli se někdy takové koncerty budou opakovat. Takže jestli chcete slyšet hudební průřez kapely Support lesbiens a Portless od ranných 90’ až po současnost, tak si tento koncert nenechte ujít.

Portless Kapela Portless vznikla v roce 2012 po rozpadu kapely Support Lesbiens. Portless tvoří Kryštof Michal a další tři členové původní kapely Support Lesbiens Jan Daliba, René Rypar a Zbyněk Raušer.Během krátké chvíle si získala zpět...