Jako předskokan rozvášnila brněnská skupina fanoušky čekající na koncert americké kytaristky Maliny Moye v brněnském Sono Centru. Prvním místem na soutěži Jazzfruit festivalu Mladí Ladí Jazz převzali žezlo od minulých vítězů jako skladatele Igora Ochepovského či slovenského uskupení Ľudové Mladistvá. Skupina pod vedením zpěváka, klavíristy a saxofonisty Jakuba Urbánka má na svém kontě i několik zahraničních úspěchů – vystoupili v Paříži v Českém centru či na srbském Nišville Jazz Festivalu.

V červenci jim vyšlo (nel)živé album From Brno with Love a navíc po dvou letech změn v sestavě je Jay Delver připraven na nové budování a hraní. Jay Delver je ready to rozjet jako nikdy a v Brně ho čeká jeden jedinej koncert za celej tenhle rok.