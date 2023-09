Lužánecká výstava: Mozaiky v kavárně

Dechberoucí mozaiky od kurzistů ze SVČ Lužánky můžete zhlédnout v Mezzanine café ve všední dny od 8 do 22 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin, a to až do 24. září. --- Kurzu Mozaiky se letos zúčastnilo sedmnáct autorů. Někteří z nich už vlastní několik rozměrných mozaik z předchozích ročníků, ovšem přibyli i nováčci, kteří se s technikou zpracování mozaiky i s námětem seznámili poprvé. Většinou jsou to amatérští tvůrci. Pod vedením mistra mozaiky Libora Havlíčka však vznikla dokonalá díla, která zdobí kavárnu Mezzanine café na Údolní 15 v Brně. „Každá autorka pojala mozaiku jinak. Nejenom ve výtvarném pojetí, ale také ve způsobu kladení či štípání úlomků.

A to jak v replice obrazu Vincenta van Gogha, tak i na mozaice ztvárňující takřka vitrážovým stylem námět muže a ženy nebo letní motiv ženy v klobouku, zpracovaný pečlivým milým rukopisem. Šestnáctiletá autorka s poruchou autistického spektra, která se zajímá o včelařství a entomologii, vytvořila krásný obraz brouka,“ popsala zajímavosti už 18. ročníku legendárního kurzu, na který vždy navazuje výstava, organizátorka a lužánecká lektorka Ilona Kulíková.