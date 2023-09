Dny evropského dědictví - Jihomoravský kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Jihomoravský kraj Dietrichsteinská hrobka - Mikulov 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Dřevěný kostelík - Blansko 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Dům umění (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Hrnčírna, Oranžerie - Lomnice u Tišnova 10.9. od 11:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Jednota bratrská v Ivančicích 9.9. až 10.9. od 13:00 do 15:30, od 13:00 do 16:00

Jihomoravský kraj Kaple Nejsvětější Trojice v Ivančicích 9.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Kostel Navštívení Panny Marie - Lomnice 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Kostel sv. Martina - Blansko 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:30 do 17:00

Jihomoravský kraj Měšťanský dům (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum - Znojmo 16.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Morový sloup - Lomnice 1.9. až 30.9. do 23:55

Jihomoravský kraj Památník Alfonse Muchy - Ivančice 9.9. od 13:00 do 17:00; 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Panská sýpka - Lomnice 10.9. od 14:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Radnice - Lomnice 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Radnice (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Radnice Blansko 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Renesančně barokní zámek - Lomnice 10.9. od 11:00 do 16:00

Jihomoravský kraj Socha Gambrina - Lomnice 1.9. až 30.9. do 23:55

Jihomoravský kraj Synagoga - Lomnice 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích 9.9. od 13:00 do 17:00; 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Zámek Blansko 9.9. až 11.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Znojemský hrad - Deblínský zámek - Znojmo 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Židovský hřbitov - Lomnice 10.9. do 23:55

